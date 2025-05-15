Стала известна стоимость билетов на спектакль с участием Ахеджаковой в Лондоне

Билеты на постановку с участием Ахеджаковой в Лондоне стоят до 16 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

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13 и 14 мая в Лондоне состоялись показы спектакля «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли. Во главе — история о семейных отношениях, основанная на пьесе Людмилы Улицкой.

Известно, что на постановку пришел олигарх Михаил Ходорковский* (признан иноагентом на территории РФ), который вручил актрисе букет цветов.

Согласно сайтам касс, билеты на спектакль стоили от 62 до 152 британских фунтов. В пересчете на рубли, самый дешевый билет можно было приобрести за 6,6 тысяч рублей, а самый дорогой — за 16 тысяч рублей. Кроме Ахеджаковой в постановке задействованы актеры Александра Ислентьева, Ольга Грудяева и Глеб Ромашевский.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин назвал бессмысленной идею лишения званий Пугачеву и Ахеджакову.

*признан иноагентом на территории РФ.