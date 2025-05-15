Поиски пропавшего в День Победы главного режиссера театра остановлены

Поиски пропавшего при странных обстоятельствах 9 мая в городе Волжском Волгоградской области главного режиссера театра кукол «Арлекин» Бориса Касьянова остановлены. Утром 15 мая 38-летнего мужчину нашли живым на Волжской ГЭС. Об этом пишет V1.RU со ссылкой на источник.

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По его словам, мужчина находился в отрешенном состоянии и не смог назвать свое ФИО.

Касьянов должен был показывать отрывок спектакля «Василий Теркин» в парке в день исчезновения. В этот день он вышел из театра в сценическом костюме, оставив на работе все вещи, и направился туда, однако до места так и не дошел.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что главный режиссер в последнее время сильно изменился внешне.

Информацию о том, что Касьянова нашли, подтвердили поисковики. Других подробностей пока нет.