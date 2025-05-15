Мишустин анонсировал привлечение ветеранов в наставничество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует активно привлекать ветеранов труда и боевых действий к работе в качестве наставников - как в образовательных учреждениях, так и на предприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании правительства 15 мая Мишустин рассказал, что российскими властями была разработана Концепция развития наставничества. Также правительство составило план мероприятий по ее реализации.

Власти намерены привлекать к наставничеству ветеранов труда, участников боевых действий и представителей религиозных организаций. По плану правительства, внедрять институт наставничества будут не только в школах и вузах.

«Внедряться институт наставничества должен не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и на предприятиях, особенно тех, где собственники и руководители заинтересованы в молодых кадрах, хотят их удержать, мотивировать», - подчеркнул Мишустин.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ввел в Трудовой кодекс нормы о наставничестве на работе. Согласно им, труд наставника должен рассматриваться как дополнительная работа, за которую полагается доплата. Наставничество предполагает передачу навыков от опытного специалиста новичку, а также включает систему воспитания молодого поколения.