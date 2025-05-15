«Руки вверх!» и «Танцы минус»: объявлена вторая волна артистов на Пикнике Афиши x Сбер

Хедлайнерами одного из главных музыкальных и культурных событий лета Пикника Афиши x Сбер, который пройдет как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, станут группы «Руки Вверх!», Uma2rman и «Танцы Минус».

Пикник Афиши x Сбер соберет всех, кто ценит музыку и интересуется культурными трендами, 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 9 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Задуманный изначально как разовое мероприятие в честь пятилетия журнала, с годами фестиваль превратился в культурный драйвер, позволяя насладиться выступлениями любимых артистов, а также открывая новые имена в музыке и искусстве. Второй год подряд генеральным партнером мероприятия выступает Сбер.

В этом году одним из главных хедлайнеров московского фестиваля станет легендарная группа «Руки вверх!». Она выступит на главной сцене. Также впервые на Пикнике ожидается выступление группы Uma2rman, героев нью-вейва из Екатеринбурга «Сова».

На сцене «Урбан» будут выступать экс-участник и основатель важных для российского инди групп Прыгай Киска, Пасош и ОЗЁРА Петар Мартич, и их бывшая участница Лиза Громова. Гости фестиваля смогут послушать звезду тикток-хитов Kill Eva, SP4Kа и уфимское хаус-трио ЛАУД. Закрывать сцену будет GONE.Fludd — «человек, который годами сочетает рэп-техничность с мелодичностью и поиском новых граней в современной музыке».

В Санкт-Петербурге же на главной сцене Пикника споет рок-группа Вячеслава Петкуна «Танцы Минус», а на урбан-сцене выступит Markul.

В обоих городах «Пикник» представит и третью сцену с программой от молодых артистов, имена которых будут объявлены позже.

Ранее московский «Пикник» объявил первый за несколько лет концерт Mnogoznaal со специальной программой с группой KASHA, выступление уфимских хип-хоп новаторов DOPECLVB, групп CREAM SODA и «Моя Мишель», а также Rozalia. В Санкт-Петербурге, как и в Москве, выступят CREAM SODA, Mnogoznaal и Rozalia, а также группа Сироткин, БАЗАР, уфимское хаус-трио ЛАУД и проект московского музыканта Тимофея Якимова.

Но гостей мероприятия, как взрослых, так и детей, ждет не только разнообразная музыкальная программа. В Москве дети под присмотром опытных специалистов смогут принять участие в строительстве настоящего арт-объекта, сборке конструкторов по мотивам известных сказок и былин, посмотреть иммерсивные спектакли и мультики в уличном кинотеатре, порукодельничать в творческой мастерской, нанести аквагрим и собрать «урожай» в игровой песочнице. Как и в прошлом году, все они получат специальные подарки. На фестивале будет работать комната матери и ребенка.

А взрослые участники Пикника Афиши х Сбер попробуют свои силы в граффити-баттле и сайкл-тренировке, смогут создать ментальную карту города, заняться йогой и сыграть в крафтовые игры-головоломки. При этом им не придется испытывать проблемы с мобильной связью. Титульный партнером Пикника Афиши x Сбер стал оператор Т2. Он накроет территорию «ярким маджентовым сигналом», обеспечив быстрый интернет, арт-объекты от бренда и много активностей.

Кроме того, гостей ждет и отличный фудкорт, на котором будут представлены 40 участников в Москве и более 20 в Питере, включая коллаборацию UNDERDOG и «Сварщицы Екатерины». Также на фестивале будут спешлы от популярных городских гастропроектов: «КУЛЬТУРНЫЙ КОД», SALATNICA, SHAWARMA BAR, «ДРУГОЙ ХЛЕБ», PODS, JNKL, YCP. В Москве за детское меню в этом году отвечает ресторан MAROON.

Как и на каждом «Пикнике», в этом году будет работать маркет с большим количеством украшений разных фактур, стилей и материалов, а также одеждой для детей и взрослых, аксессуарами, книгами, ароматами для дома, уходовой и декоративной косметикой и даже стильными пазлами. Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.