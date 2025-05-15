Юрист напомнил россиянам о наказании за распитие алкоголя в общественных местах

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв в беседе с RT напомнил россиянам про наказание за распитие алкоголя в общественных местах.

«Чтобы никто и ничто не омрачило праздник, необходимо помнить об умеренности во всём, в первую очередь при употреблении спиртных напитков», — отметил юрист.

Он напомнил, что за потребление или распитие алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом, грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Соловьёв также уточнил, что, согласно закону, распитие алкоголя запрещено в медицинских, спортивных, культурных и образовательных учреждениях, а также на вокзалах, объектах военного назначения, во дворах, подъездах, лифтах жилых домов, на детских площадках и в зонах отдыха (парки, скверы, пляжи, водоёмы).

«За появление в местах общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность можно расстаться с той же суммой или получить административный арест на срок до 15 суток. В зависимости от обстоятельств совершенного нарушения, степени опьянения и причиненного ущерба»,— заявил собеседник RT.

В заключении Соловьёв добавил, что распитием считается любое потребление алкоголя с содержанием свыше 0,5% этилового спирта в общественном месте.

За нарушение могут привлечь не только за сам факт употребления, но и за подготовительные действия — открытие бутылки, разлив по стаканам и подобное, заключил юрист.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности по причине алкоголя в регионах, где действуют ограничения по продаже спиртных напитков.