Кравцов назвал регионы с наибольшей потребностью в учителях

Наибольшее число вакансий для учителей открыты в Краснодарском крае, Иркутской области, Свердловской области, Красноярском крае, Новосибирской области.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском штабе по капремонту и строительству учреждений образования.

"Очень важна обеспеченность новых школ кадрами, мы неоднократно в Государственной думе этот вопрос поднимали. Сегодня все регионы знают свои цифры, я хочу обратить внимание на Краснодарский край, Иркутскую область, Свердловскую [область], Красноярский край и Новосибирскую область по вакансиям, которые размещены на портале "Работа в России", - сказал он.

С каждым из этих регионов Минпросвещения согласовало мероприятия по сокращению кадрового дефицита.

"Я прошу также однопартийцев держать этот вопрос на контроле, особенно в преддверии нового учебного года", - заключил он.

Ранее министр сообщал, что, по данным Росстата, незакрытая кадровая потребность в учителях в этом учебном году составляет 1,8%.