Экстрасенс увидела мирное будущее в радуге над Москвой

Появившаяся накануне в небе над Москвой двойная радуга говорит о счастье, благополучии и стабильности, и ее появление перед переговорами в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса является хорошим знаком. Об этом заявила Life.ru экстрасенс Дарья Миронова.

Сегодня в Стамбуле должны начаться переговоры украинской и российской делегаций. Возобновить прямой диалог предложил ранее Украине президент России Владимир Путин. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Накануне вечером в небе над Москвой появилась двойная радуга, что, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, является предвестником положительных перемен.

«Я абсолютно уверена, что это хороший знак, который дает возможность найти мостик в очень сложных, долгих и трудных переговорах. Но, тем не менее, компромисс будет найден, и Вселенная показывает это в виде двойной радуги», - подчеркнула она.

Миронова добавила, что двойная радуга появляется в случаях грядущих хороших перемен, изменений и новостей, гармонизации мирового порядка.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев уже провели несколько раундов мирных переговоров в Стамбуле и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.