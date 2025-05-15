В Республике Коми восстановят более 150 гектаров леса

В Республике Коми стартовала высадка лесных культур, планируется увеличить площади лесовосстановления вокруг городов и промышленных центров, а также восстановить вырубленные или поврежденные из-за пожаров леса. Мероприятия проводятся для достижения показателей национального проекта «Экологическое благополучие».

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Некоммерческая организация «Древо жизни» передала региону 450 000 сеянцев сосны и ели в рамках заключенного соглашения с региональным Минприроды. Отмечается, что они будут высажены уже в мае этого года.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин сообщил, что уже подобраны участки, которые требуют лесовосстановления.

«Благодаря совместным усилиям на этих участках появится новый лес, который позволит улучшить экологическую обстановку и будет способствовать смягчению последствий изменения климата. Уже ведется подготовка почвы под посадку лесных культур», – рассказал он.

Значимость подписанного соглашения отметил генеральный директор автономной некоммерческой организации по развитию экологических и климатических проектов «Древо жизни» Алексей Рудаков.

«Совместными усилиями будут проведены работы по лесовосстановлению на площади свыше 150 гектаров. Надеемся на многолетнее плодотворное сотрудничество», – подчеркнул Рудаков.

По его словам, такие проекты позволят сохранять и воспроизводить леса, что приведет к снижению негативных последствий климатических изменений.