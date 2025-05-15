Артемий Лебедев предсказал судьбу выступающих против России иноагентов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об иностранных агентах, выступающих против России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предсказал возможную судьбу тех, кто критикует страну.

Дизайнер комментировал новость о том, что против писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.

«Эта судьба ждет практически всех иноагентов, которые что-то лишнего *** [сказали] про нашу прекрасную, замечательную, великую страну», — заявил Лебедев.

При этом блогер подчеркнул, что Быкову должно быть все равно на уголовное преследование в России, так как он живет за рубежом.

30 апреля стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Быкова за дискредитацию Вооруженных сил России, а также за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Также сообщалось, что решается вопрос о том, чтобы объявить писателя в розыск.