Спасибо за контент. Совместная акция «Ленты.ру» и СберСпасибо увеличила показатели медиа

Впервые на российских СМИ читатели получали бонусы за чтение новостей.

Интерактивный контент привлекает больше внимания — пользователи проводят до 52% больше времени на сайте, взаимодействуя с реакциями, опросами и мини-играми. Исследования аналитиков Rambler&Co подтверждают это: 38% россиян отметили, что любят геймификацию в СМИ. «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) выгодно для читателей проверила этот тренд и провела совместную акцию с программой лояльности СберСпасибо, в рамках которой пользователи получали по 2 бонуса за 1 реакцию на контент. Проект показал высокую вовлечённость аудитории: участники оставили более 900 тысяч реакций и получили свыше 1 миллиона бонусов.

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Как это работало

С 6 марта по 1 апреля 2025 года читатели «Ленты.ру» могли получить не только проверенные новости и актуальные статьи, но и пополнить свой счёт бонусов Спасибо. Под материалами на сайте располагается панель со смайлами, с помощью которой пользователи оставляют реакции на новость соответствующими эмодзи. Для участия в акции нужно было авторизоваться на «Ленте.ру» через Сбер ID и просто продолжать читать любимый сайт, оценивая понравившиеся статьи. С каждой реакцией панель со смайлами заполнялась зелёным цветом, показывая максимальное количество возможных бонусов: 20 в сутки, при этом оценивая не менее 10 материалов. Каждые сутки шкала «обнулялась». Если пользователь не был зарегистрирован в программе лояльности СберСпасибо, ему предлагали это сделать тут же с помощью специального виджета.

Результаты

Аналитики «Ленты.ру» посчитали, что за время акции самой популярной эмоцией у читателей был 👍 (палец вверх), а самой редкой ❤️ (сердечко). Всего они накликали 1 329 396 реакций. Помимо выгоды для пользователей, проект позволил увеличить ключевые метрики издания: время на сайте – в 2 раза среди участников акции, конверсию в реакции – на более чем 1000%, а глубина просмотра у наиболее активных пользователей достигала около 25 страниц, что в два раза выше ожидаемого показателя по KPI. Количество авторизованных пользователей увеличилось на 12%.

Выводы

Спецпроект «Ленты.ру» подтвердил глобальный тренд: современные медиа всё чаще делают ставку на механики эмоционального вовлечения аудитории.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co:

«Акция с программой лояльности СберСпасибо не просто поощряла читателей ставить реакции – мы показали новую форму диалога с нашей аудиторией. Результаты проекта говорят, что медиа может выйти за пределы привычных паттернов и успешно интегрироваться в программы лояльности, банковские и технологические продукты».

Ольга Иванова, директор по маркетингу «СберСпасибо»:

«Мы стремимся к тому, чтобы бонусы Спасибо начислялись не только за покупки, но и за другие действия в периметре банка и партнеров. Например, за аренду жилья в ДомКлик, оформление программы долгосрочных сбережений или за оплату Улыбкой. Проект с “Лентой.ру” – успешное подтверждение этого вектора. Это повышает ценность каждого взаимодействия и делает лояльность более естественной частью жизни наших клиентов».

Аналитики «Ленты.ру» продолжают изучать данные проекта, чтобы разработать новые форматы эмоционального взаимодействия с аудиторией.