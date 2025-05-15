«Не виноватая я, он сам пришел»: 85 лет со дня рождения Светланы Светличной

Газета.Ru
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука», 1969 год
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука», 1969 год 
© Мосфильм
Актриса Светлана Светличная в фильме «Колыбельная» 1959 год
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Колыбельная» 1959 год 
© Молдова-филм
Актриса Светлана Светличная в фильме «Мне двадцать лет» 1962–1964 годы
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Мне двадцать лет» 1962–1964 годы 
© Киностудия им. М.Горького
Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме «Герой нашего времени», 1965 год
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Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме «Герой нашего времени», 1965 год 
© РИА Новости

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Актеры Борис Шишкин и Светлана Светличная в фильме «Новые приключения неуловимых», 1968 год
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Актеры Борис Шишкин и Светлана Светличная в фильме «Новые приключения неуловимых», 1968 год 
© Russian Look/Global Look Press
Актеры Владимир Ивашов и Светлана Светличная знакомятся с американским актером Александром Реем и его супругой (справа налево) в Москве, 1971 год
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Актеры Владимир Ивашов и Светлана Светличная знакомятся с американским актером Александром Реем и его супругой (справа налево) в Москве, 1971 год 
© Коньков Александр/ТАСС
Актриса Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука», 1968 год
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука», 1968 год 
© Russian Look/Global Look Press
Актеры Юрий Никулин и Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука», 1968 год
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Актеры Юрий Никулин и Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука», 1968 год 
© Russian Look/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная в фильме «Семнадцать мгновений весны», 1973 год
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Семнадцать мгновений весны», 1973 год 
© Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького

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Актриса Светлана Светличная в фильме «Место встречи изменить нельзя», 1979 год
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Место встречи изменить нельзя», 1979 год 
© Одесская киностудия
Актриса Светлана Светличная
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Актриса Светлана Светличная 
© ТАСС, Global Look Press
Актриса Светлана Светличная с мужем Владимиром Ивашовым, 4 февраля 2007 года
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Актриса Светлана Светличная с мужем Владимиром Ивашовым, 4 февраля 2007 года 
© Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная в Китае, 27 марта 2008 года
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Актриса Светлана Светличная в Китае, 27 марта 2008 года 
© Yulia Kapishnikova/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная в 2008 году
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Актриса Светлана Светличная в 2008 году 
© Yulia Kapishnikova/Global Look Press

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Актриса Светлана Светличная в ГУМе в 2011 году
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Актриса Светлана Светличная в ГУМе в 2011 году 
© Anton Belitsky/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная на церемонии открытия XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, 5 сентября 2017 года
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Актриса Светлана Светличная на церемонии открытия XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, 5 сентября 2017 года 
© Irina Erokhina/Picvario Media/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная во время фотосессии в 2023 году
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Актриса Светлана Светличная во время фотосессии в 2023 году 
© Elena Sikorskaya/Picvario/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная во время фотосессии в 2023 году
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Актриса Светлана Светличная во время фотосессии в 2023 году 
© Elena Sikiorskaya/Picvario/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная и певец Прохор Шаляпин
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Актриса Светлана Светличная и певец Прохор Шаляпин 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Актриса Светлана Светличная
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Актриса Светлана Светличная 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Светлана Светличная в кинотеатре «Октябрь» во время 31-го Московского международного кинофестиваля, 22 июня 2009 года
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Актриса Светлана Светличная в кинотеатре «Октябрь» во время 31-го Московского международного кинофестиваля, 22 июня 2009 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Никита Михалков и актриса Светлана Светличная на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 26 июня 2010 года
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Режиссер Никита Михалков и актриса Светлана Светличная на церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 26 июня 2010 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Светлана Светличная со спутником во время новогоднего благотворительного бала «Легендам России посвящается…», Москва, 14 декабря 2010 года
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Актриса Светлана Светличная со спутником во время новогоднего благотворительного бала «Легендам России посвящается…», Москва, 14 декабря 2010 года 
© РИА Новости
Актеры Евгений Миронов и Светлана Светличная на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства «Артист» в Москве, 27 октября 2011 года
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Актеры Евгений Миронов и Светлана Светличная на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства «Артист» в Москве, 27 октября 2011 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости

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Актриса Светлана Светличная и актер Данила Козловский после окончания музыкального представления «Большая мечта обыкновенного человека» на Новой сцене Большого театра в Москве, 20 мая 2015 года
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Актриса Светлана Светличная и актер Данила Козловский после окончания музыкального представления «Большая мечта обыкновенного человека» на Новой сцене Большого театра в Москве, 20 мая 2015 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Светлана Светличная в фильме «Девушка и смерть», 2012 год
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Актриса Светлана Светличная в фильме «Девушка и смерть», 2012 год 
© AVRO, Твинди
Актриса Светлана Светличная на открытии выставки фотографий «Моя Люся», приуроченной к 80-летию актрисы Людмилы Гурченко, в Галерее Классической Фотографии в Москве, 10 ноября 2015 года
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Актриса Светлана Светличная на открытии выставки фотографий «Моя Люся», приуроченной к 80-летию актрисы Людмилы Гурченко, в Галерее Классической Фотографии в Москве, 10 ноября 2015 года 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Актрисы Светлана Светличная и Евгения Храповицкая на российском фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде, 19 августа 2016 года
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Актрисы Светлана Светличная и Евгения Храповицкая на российском фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде, 19 августа 2016 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Светлана Светличная и актер Александр Олешко во время церемонии вручения премии журнала Hello! «Самые стильные в России» в клубе Forbes Club в Москве, 31 мая 2009 года
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Актриса Светлана Светличная и актер Александр Олешко во время церемонии вручения премии журнала Hello! «Самые стильные в России» в клубе Forbes Club в Москве, 31 мая 2009 года 
© Сысоев Григорий/ТАСС

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Актриса Светлана Светличная и историк моды Александр Васильев на открытии выставки «Мода за железным занавесом. Из гардероба звезд советской эпохи» в ГМЗ «Царицыно» в Москве, 23 февраля 2016 года
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Актриса Светлана Светличная и историк моды Александр Васильев на открытии выставки «Мода за железным занавесом. Из гардероба звезд советской эпохи» в ГМЗ «Царицыно» в Москве, 23 февраля 2016 года 
© Краснова Александра/ТАСС
Актеры Виктор Сухоруков и Светлана Светличная на открытии российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в кинотеатре «Заря», Калининград, 19 августа 2016 года
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Актеры Виктор Сухоруков и Светлана Светличная на открытии российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в кинотеатре «Заря», Калининград, 19 августа 2016 года 
© Виталий Невар/ТАСС
Актриса Светлана Светличная во время церемонии вручения премии журнала Hello! «Самые стильные в России» в клубе Forbes Club в Москве, 31 мая 2009 года
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Актриса Светлана Светличная во время церемонии вручения премии журнала Hello! «Самые стильные в России» в клубе Forbes Club в Москве, 31 мая 2009 года 
© Сысоев Григорий/ТАСС

15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне — Гюмри) родилась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ее семья часто переезжала, в школу будущая артистка пошла в Сумской области, а окончила обучение уже в Советске (Калининградская область). В 1958 году отец Светланы, кадровый военный, служивший в годы войны в контрразведке СМЕРШ, вышел в отставку, и семья поселилась в Мелитополе.

После школы мама Светланы дала ей денег, чтобы девушка смогла поехать Москву и стать артисткой. Светличная поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма, а после окончания института присоединилась к труппе Театра-студии киноактера.

Ее дебютом в кино стала роль в фильме Михаила Калика «Колыбельная», но одной из самых ярких получилась роль соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Фраза «Не виноватая я, он сам пришел» стала крылатой, а Светличная получила всесоюзную известность. На ее счету роли в более чем 40 фильмах. В их числе — «Им покоряется небо», «Стряпуха», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

Артистка дважды была замужем: с 1961 по 1995 год за народным артистом РСФСР Владимиром Ивашовым (в браке родились двое сыновей). Второй брак с бардом и художником Сергеем Смирновым (признан в РФ иностранным агентом)-Сокольским продлился всего 27 дней. В 2024 году стало известно об ухудшении состояния здоровья Светланы Светличной. В конце лета врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Она умерла утром 16 ноября в столичном хосписе, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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