«Держись, родная». Блогер Гасанов пригрозил Мизулиной

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подаст в суд на главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

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Причиной иска станут заявления Мизулиной о Гасанове в социальных сетях. Блогер считает, что стоит заблокировать аккаунт Екатерины.

«Держись, родная», — написал блогер.

В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала блогера мошенником и добавила, что после ее обращения в МВД несколько его компаний закрыли «за долги перед государством».

14 мая стало известно, что блогер заочно арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сам блогер заявил, что у него нет долгов по налогам.

После объявления Гусейна Гасанова в розыск Мизулина напомнила, что впервые обратилась в правоохранительные органы в связи с его «инфомошеннической деятельностью» еще в 2023 году. Она назвала блогера «скамером, рассказывающим сказки».