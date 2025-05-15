Названа главная причина необходимости летнего отключения горячей воды

Главное препятствие к выходу из системы летних отключений горячей воды — недостаточная модернизация сетей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Аксененко. Он объяснил, что работы в этом направлении идут с сильным отставанием.

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«Во-первых, необходимо заменить традиционные металлические трубы на современные пластиковые. Это делается и сейчас, но с сильным отставанием. Кроме того, чтобы минимизировать сроки проведения самих испытаний и проверок, нужно подключать современные технологии: пускать под землю роботов и использовать возможности искусственного интеллекта, который сможет просчитать необходимость каждого ремонта», — сказал депутат.

Он заметил, что в некоторых странах практика отключения горячей воды отсутствует в принципе. Но, по словам Аксененко, такие форматы чреваты другими проблемами для потребителей.

«В Европе, например, горячая вода в дома вообще не подается. Там по трубам вода идет холодной, а нагревается в бойлере или на газовом оборудовании уже внутри дома. У нас же тепло и горячая вода «производятся» централизованно на ТЭЦ, что значительно удешевляет стоимость ресурсов для потребителей», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее замглавы Минстроя Алексей Ересько заявил, что в России не планируют сокращать сроки летнего отключения горячей воды. Он напомнил, что раньше подача горячей воды в Москве останавливалась на три недели, потом на две, в настоящее время всего на десять дней.