Умер заслуженный артист России Юрий Чекмарев

В Новосибирске скончался ветеран Государственного академического Сибирского русского народного хора, заслуженный артист РСФСР Юрий Чекмарев. Кончину коллеги подтверждает на странице "ВКонтакте" ГАУК НСО "Сибирь-Концерт". Причина смерти не раскрывается.

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Юрий Чекмарев выступал в Сибирском хоре с 1958 года, начинал артистом балета и проработал им более 40 лет. Затем он стал репетитором и балетмейстером-постановщиком. Под его началом были созданы танцевальная сюита "Сибирская зимушка", вокально-хореографическая композиция "Вечерка", хоровод "Ватоля" и другие танцевальные произведения. Удостоен звания Заслуженный артист РСФСР, награжден Орденом Почета.

"Всем, кому посчастливилось знать Юрия Григорьевича и работать с ним, с уверенностью могут сказать, что он относился к особой касте артистов. Для него понятие "артист" было не только профессией, это был образ жизни. Он бескорыстно делился своим опытом, знаниями, не обязательно относящимися к профессиональной деятельности, с молодым поколением артистов. Его душевного тепла хватало на всех", - говорится в некрологе.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким артиста.

Прощание состоится 15 мая в 14:00 в прощальном зале "ИМИ" в Новосибирске.