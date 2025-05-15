Котяков: в 2026 году с праздничными и выходными днями "все будет хорошо"

В 2026 году с праздничными и выходными днями "все будет хорошо". Об этом РИА Новости заявил министр труда России Антон Котяков.

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"Я думаю, там тоже все будет хорошо", - прокомментировал Котяков производственный календарь на следующий год.

Он добавил, что в данный момент в министерстве идет проработка этого документа. В 2025 году, согласно действующему производственному календарю, утверждено 247 рабочих дней и 118 нерабочих.

Из них - 14 праздничных дней, в том числе День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства, помимо новогодних и майских праздников. Кроме того, из-за того, что 5 и 6 января в этом году выпали на выходные дни, в 2025 году россияне также отдыхали 2 мая и будут отдыхать 31 декабря.

До этого стало известно, что в 2025 году последний звонок прозвенит в школах 24 мая, в субботу. Этот школьный праздник чаще проходит 25 мая, но в 2025 году дата выпала на воскресенье, поэтому торжество перенесли на день раньше. Проведение выпускных, согласно рекомендациям министерства, намечено на 28 июня.