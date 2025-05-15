Количество мигрантов на российских стройках снизилось до полумиллиона

Численность трудовых мигрантов, занятых в российском строительном секторе, сократилась на 15-20 % в первом квартале 2025 года, достигнув 500 тыс. человек в абсолютных показателях. Эти данные привёл глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в ходе XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazanforum 2025».

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При этом доля иностранных работников в общей структуре занятых в отрасли выросла до 14-15 %, сообщил эксперт. По словам Глушкова, текущая динамика обусловлена двумя факторами: снижением потребности в рабочей силе из-за замедления строительной активности и ужесточением миграционного законодательства. Он отметил, что эти процессы имеют позитивные стороны, хотя и влияют на кадровую ситуацию.

Глава НОСТРОЙ обратил внимание на растущую конкуренцию за трудовые ресурсы из Центральной Азии. Традиционные рынки Таджикистана и Узбекистана, долгое время поставлявшие рабочих в РФ, теперь привлекают компании из ОАЭ и Саудовской Аравии. В этой связи, как прогнозирует Глушков, новыми источниками кадров для России могут стать Индия и Пакистан. Примером он назвал Киргизию, где пакистанские мигранты уже активно включены в трудовые процессы.

Основным барьером для привлечения работников из этих стран, по мнению эксперта, является не визовый режим, а требование обязательной сдачи экзамена по русскому языку. Глушков подчеркнул, что на стройплощадке критически важным навыком остается умение читать техническую документацию, а не лингвистическая подготовка. Эту позицию, как он добавил, разделяют и в профильных ведомствах, включая МВД.