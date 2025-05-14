Школьникам расскажут о заслугах Жириновского

В рамках внеурочной программы «Разговоры о важном» школьникам расскажут о заслугах основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет РБК.

Владимир Жириновский — основатель и бессменный руководитель ЛДПР, депутат Государственной Думы ФС РФ. Скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

Кравцов подчеркнул важность сохранения политического и научного наследия известного политика.

«Предусмотрен ряд мероприятий, в том числе включение в программу внеурочной деятельности тем, посвященных жизни Владимира Вольфовича Жириновского и его вкладу в развитие социально-гуманитарного знания», — уточнил министр.

Кроме того, заметил глава ведомства, наследие политика обсудят участники научно-практической конференции в рамках Всероссийского конкурса «Отечество: история, культура, природа, этнос».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, в свою очередь, что с 1 сентября 2025 года стипендии имени Жириновского будут выплачиваться наиболее одаренным, талантливым студентам, которые достигли высоких результатов в сфере, которую любил Владимир Вольфович, — в востоковедении.

«Мы должны сделать все, чтобы память о нем как о человеке, который многое сделал для создания партийно-политической системы нашего государства, на протяжении всего времени возглавлял фракцию в Государственной Думе, жила и передавалась из поколения в поколение», — подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно по понедельникам в образовательных учреждениях России.