У россиянки выпала печень после сильного кашля в самолете

Россиянка, летевшая на отдых, старалась сдерживать сильный кашель, чтобы не беспокоить пассажиров, но это привело к разрыву боковых мышц и выпадению печени. Подробностями инцидента в среду, 14 мая, поделился Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что атмосферное давление усугубило ситуацию, и травма оказалась серьезной. Через два дня после полета женщина почувствовала резкую боль и обнаружила гематому от пупка до середины спины. Позже правая часть живота начала увеличиваться.

К врачам она обратилась лишь спустя три месяца, когда у нее диагностировали боковую грыжу. Перед операцией ей пришлось снизить вес, но вмешательство прошло успешно, и осложнений не возникло, передает Telegram-канал.

Семимесячная девочка умерла из-за гриппа в поезде Москва — Чита. Женщина возвращалась в Омск из Москвы, где провела отпуск с дочерью и двумя сыновьями трех и семи лет. По ее словам, врачи взяли анализы, которые подтвердили, что у ребенка был грипп. При этом у матери и двух других детей были те же симптомы, что и у умершей малышки.