Житель Коми спас истощенного медвежонка-сироту

В Республике Коми местный житель спас ослабленного медвежонка. Малыша перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, пишет Комиинформ.

© министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

По данным агентства, мужчина обнаружил животное на автодороге от поселка Троицко-Печорск до села Усть-Илыч.

«Он был истощен и ослаблен, признаков присутствия рядом медведицы не наблюдалось. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в Троицко-Печорск», — уточнили в Минприроды Коми.

В министерстве отметили, что местный житель передал малыша бывшему специалисту ведомства. Тот, в свою очередь, провел консультации с представителями Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.

В ходе беседы было принято решение о передаче медвежонка на реабилитацию в центр. В настоящее время организованы подготовка необходимой сопроводительной документации для транспортировки медвежонка в Тверскую область, а также осмотр ветеринаром.

После курса реабилитации в центре, с августа по октябрь 2025 года, медвежонок будет возвращен в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания.

Специалисты уверены, что к этому времени он окрепнет и сможет самостоятельно адаптироваться к жизни в дикой природе, пояснили в Минприроды.

Ранее сообщалось, что селе Устьи Пензенской области лесничий застрелил истощенного медвежонка, обнаруженного местными жителями.

Малыш искал еду и воду, на людей и на домашних животных не кидался, на бродивших рядом с ним кур внимания не обращал, подчеркнули в беседе с журналистами сельчане.