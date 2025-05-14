Житель Коми спас истощенного медвежонка-сироту
В Республике Коми местный житель спас ослабленного медвежонка. Малыша перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, пишет Комиинформ.
По данным агентства, мужчина обнаружил животное на автодороге от поселка Троицко-Печорск до села Усть-Илыч.
«Он был истощен и ослаблен, признаков присутствия рядом медведицы не наблюдалось. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в Троицко-Печорск», — уточнили в Минприроды Коми.
В министерстве отметили, что местный житель передал малыша бывшему специалисту ведомства. Тот, в свою очередь, провел консультации с представителями Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.
В ходе беседы было принято решение о передаче медвежонка на реабилитацию в центр. В настоящее время организованы подготовка необходимой сопроводительной документации для транспортировки медвежонка в Тверскую область, а также осмотр ветеринаром.
После курса реабилитации в центре, с августа по октябрь 2025 года, медвежонок будет возвращен в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания.
Специалисты уверены, что к этому времени он окрепнет и сможет самостоятельно адаптироваться к жизни в дикой природе, пояснили в Минприроды.
Ранее сообщалось, что селе Устьи Пензенской области лесничий застрелил истощенного медвежонка, обнаруженного местными жителями.
Малыш искал еду и воду, на людей и на домашних животных не кидался, на бродивших рядом с ним кур внимания не обращал, подчеркнули в беседе с журналистами сельчане.