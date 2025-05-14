Были обнародованы несколько предсказаний известных русских старцев о будущем страны. В частности, в 2022 году стало известно, что Иона Одесский указывал на необходимость проведения Москвой Крестного хода для победы и защиты русских воинов. Это, по его утверждению, поможет спасти страну.

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Старец также отметил, что Бог постепенно уничтожает тех, кто отошел от веры, утратил традиционные ценности и поддался злым силам. По его словам, в духовном измерении не существует США и нескольких стран Европы.

Иона Одесский призвал россиян молиться и искренне веровать в Господа — он подчеркнул, что Всевышний всегда знает, что лучше, передает портал «Ианед».

Согласно словам православного старца Серафима Саровского, вокруг России соберется мощная враждебная сила, подобная темным, тягучим пятнам. Страна, оказавшись в окружении тьмы, станет единственным оплотом света, защищенным нерушимым щитом, созданным из православных молитв. Он также предвидел, что в будущем Россия столкнется с периодом изоляции и останется без поддержки других стран, что станет серьезным испытанием.