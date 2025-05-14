Малышева обратилась к дагестанцам со словами «прекратите позорить республику»

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале обратилась к жителям республики Дагестан, которые не хотят делать прививку от кори. Выпуск с возмущением специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в Дагестане произошла вспышка кори. По ее словам, сложная эпидемиологическая ситуация возникла из-за того, что жители региона отказались от вакцинации.

«Обращение к дагестанцам: прекратите позорить свою республику. Вы потомки [писателя] Расула Гамзатова. Начните, в конце концов, вакцинироваться», — призвала врач.

Она добавила, что ей жаль дагестанских врачей, которые борются «с этой беспросветной тьмой».

В заключение Малышева выразила сожаление, что подобное произошло в одной из самых красивых, по ее мнению, республик России.

Ранее врач раскритиковала одну категорию россиян, утверждая, что их накажет Бог. Так Малышева высказалась о тех, кто не оказывает первую помощь упавшему в обморок человеку.