Встретимся на «Каникулах»: новый культурный фестиваль пройдет летом в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Фестиваль «КАНИКУЛЫ» этим летом подарит каждому возможность скрыться от городской суеты в исторической локации всего в 10 километрах от Москвы. Добраться до площадки фестиваля просто и комфортно можно будет в том числе на бесплатном автобусном трансфере от станции метро «Домодедовская».

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Фестиваль пройдёт в формате пяти уикендов: 1 июня, 7–8 июня, 14–15 июня, 21–22 июня, 28–29 июня и 5–6 июля.

О фестивале

Миссия КАНИКУЛ — создать бесконечный праздник свободы для взрослых и детей, где нет расписания и строгих рамок — только поток творчества, музыки и общения. Место, где время замедляется, а участники живут в моменте. Путешествие в бесконечные каникулы, где сконцентрированы все атрибуты лета: солнце, музыка, холодные напитки, компания, пикники.

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Что ждёт гостей

Театральная сцена — центр фестиваля. Постановки привезут независимые театральные труппы и студенты театральных вузов: мастерские Брусникина, Рыжакова, Бутусова, театральные объединения ӨЙ ТЕАТР, Karlsson Haus и проект Форум-театр, в котором зрители смогут сами влиять на развитие сюжета.

Музыкальная программа — саундтрек к бесконечному лету: свобода, солнце и живое звучание.

Кино — каждый вечер в лаунж-зоне под открытым небом будут идти показы атмосферного кино.

Wellness и спорт — утренняя йога, пилатес, бадминтон, теннис, соревнования на скейтбордах и самокатах.

Лекторий — в большом шатре пройдут лекции и мастер-классы о контенте, дизайне, соцсетях, советском кино, маркетинге, джазе и многом другом.

Отдых и природа — гамаки, надувные кресла, ковры на поляне, сеновалы, качели. Здесь можно замедлиться и на время забыть о городе.

Для детей подготовлены интерактивные зоны на природную тематику, а также однодневный лагерь со специальной программой — для детей и взрослых.

© Пресс-служба

Финальный аккорд

6 июля фестиваль завершится большой концертной шоу-программы с группой Uma2rman. Режиссёром закрытия выступит Илья Авербух.

Как добраться

Для гостей организованы бесплатные автобусные трансферы от метро «Домодедовская». Также команда готова помочь с поездкой тем, кто сталкивается с трудностями — пожилым людям, подросткам без сопровождения взрослых и небольшим инициативным группам.

© Пресс-служба

Билеты:

Взрослый билет (от 14 лет) — от 900 ₽

Детский билет (7–13 лет) — от 500 ₽

Партнёрский билет (2 взрослых) — от 1 600 ₽

Семейный билет (до 2 взрослых + до 6 детей ) — от 1 900 ₽

Билет на финальный день (6 июля) — от 1 000 ₽

Комбо-билеты — на выходной, на любой день или на весь фестиваль

Бесплатный вход для детей до 6 лет, ветеранов, участников СВО, мобилизованных и их семей, людей с инвалидностью и лиц старше 70 лет (при предъявлении подтверждающих документов).

Больше информации можно получить на сайте фестиваля.