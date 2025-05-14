В Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Угроза заморозков остается в Подмосковье до 7 утра 15 мая. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

"Заморозки. Период предупреждения с 00 ч. 15 мая до 07 ч. 15 мая", - следует из сообщения.

Отмечается, что в ночные и утренние часы заморозки до -1 градуса ожидаются в большинстве районов Московской области.

Оранжевая степень опасности обозначает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Между тем, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале написала, что Москва наконец настраивается на тепло. Уже в предстоящие выходные в столицу придет теплый атлантический циклон, температура воздуха поднимется до +19 градусов. Сохраняется вероятность небольших дождей, но они будут теплыми.

На следующей неделе прогнозируется небольшое похолодание. Это означает, что температура воздуха будет держаться на уровне +15 градусов днем и от +7 до +9 градусов ночью.