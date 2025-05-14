Умер муж Надежды Румянцевой

Советский дипломат и муж актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян скончался на 94-м году жизни. Об этом в среду, 14 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что причиной смерти стали последствия хронических заболеваний и деменции.

По данным источника, тело дипломата обнаружила в квартире на улице Черняховского его дочь Карина.

Хштоян был представителем СССР в Египте и Малайзии, а также председателем Внешпосылторга. Его женой была актриса Надежда Румянцева, которая наиболее известна ролями в фильмах «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Пара прожила в браке 42 года, передает Telegram-канал.