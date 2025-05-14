Самые опасные животные в мире

Миллионы лет человек был одним из самых слабых и плохо защищенных видов на планете. Древние люди постоянно боролись за свое выживание, ведь хищники поджидали их буквально везде: у рек, в горах и пещерах, в лесах, в степи и пустынях — везде человеку грозила опасность.

Благодаря развитию медицины и технологиям, сейчас мы живем в довольно безопасном мире. Но, как и тысячи лет назад, многие представители живой природы ежегодно становятся виновниками гибели сотен тысяч людей.

Самый опасные животные в мире — в галерее «Рамблера».