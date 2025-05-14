Самые опасные животные в мире

Александр Котлеткин
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Нападения акул нередко попадают в выпуски новостей. О их кровожадности снято множество леденящих кровь триллеров, и каждый ребенок с детства знает, что встреча с этими обитателями может обернуться смертью. На самом же деле акулы редко нападают на человека. Их жертвами становятся около 6 - 15 человек в год.
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Нападения акул нередко попадают в выпуски новостей. О их кровожадности снято множество леденящих кровь триллеров, и каждый ребенок с детства знает, что встреча с этими обитателями может обернуться смертью. На самом же деле акулы редко нападают на человека. Их жертвами становятся около 6 - 15 человек в год.  
© Philip Thurston/iStock.com
Укусы пчел могут не только приводить к неприятным последствиям, но и заканчиваться гибелью людей. Несмотря на небольшой размер и отсутствие огромных челюстей, как у акул, ежегодно от их укусов погибают около 50 человек.
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Укусы пчел могут не только приводить к неприятным последствиям, но и заканчиваться гибелью людей. Несмотря на небольшой размер и отсутствие огромных челюстей, как у акул, ежегодно от их укусов погибают около 50 человек. 
© ElementalImaging/iStock.com
Тигры многие тысячелетия были для нас одним из самых опасных видов на планете. Даже сейчас эти свирепые хищники убивают от 50 до 250 человек в год.
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Тигры многие тысячелетия были для нас одним из самых опасных видов на планете. Даже сейчас эти свирепые хищники убивают от 50 до 250 человек в год.  
© TonyBaggett/iStock.com
Бегемот хоть и является травоядным животным, но крайне опасен для человека. Буйный нрав гиппопотамов и их огромные челюсти уже унесли немало жизней. Ежегодно жертвами нападений бегемотов становятся около 500 человек.
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Бегемот хоть и является травоядным животным, но крайне опасен для человека. Буйный нрав гиппопотамов и их огромные челюсти уже унесли немало жизней. Ежегодно жертвами нападений бегемотов становятся около 500 человек. 
© GomezDavid/iStock.com

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Лоси попали в этот список из-за массовых ДТП с участием этих животных. Согласно статистике, из-за столкновений с лосями гибнет оеоло 500-600 человек в год.
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Лоси попали в этот список из-за массовых ДТП с участием этих животных. Согласно статистике, из-за столкновений с лосями гибнет оеоло 500-600 человек в год.  
© milehightraveler/iStock.com
Все знают, что одним из самых опасных обитателей Африки считается крокодил. Мало того что эти рептилии способны напугать своим внешним видом любого, даже самого смелого человека так еще они становятся причиной гибели около 1000 человек ежегодно.
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Все знают, что одним из самых опасных обитателей Африки считается крокодил. Мало того что эти рептилии способны напугать своим внешним видом любого, даже самого смелого человека так еще они становятся причиной гибели около 1000 человек ежегодно.  
© BirdImages/iStock.com
Скорпионы крайне редкие гости в нашей стране. Эти животные предпочитают тропический зной и обитают в сухих и пустынных уголках планеты. Несмотря на небольшой размер, жертвами их ядовитого жала становятся около 5000 человек в год.
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Скорпионы крайне редкие гости в нашей стране. Эти животные предпочитают тропический зной и обитают в сухих и пустынных уголках планеты. Несмотря на небольшой размер, жертвами их ядовитого жала становятся около 5000 человек в год.  
© PeopleImages/iStock.com
Лучший друг человека является и одним из самых опасных его врагов. Ежегодно из-за вируса бешенства, передаваемого через укусы больных собак, умирает до 58 тысяч человек.
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Лучший друг человека является и одним из самых опасных его врагов. Ежегодно из-за вируса бешенства, передаваемого через укусы больных собак, умирает до 58 тысяч человек.  
© Julia Suhareva/iStock.com
Согласно статистике, из-за укусов змей каждый год в больницы по всему миру обращаются 5 миллионов человек. Более 135 тысяч пациентов погибают из-за действия змеиного яда.
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Согласно статистике, из-за укусов змей каждый год в больницы по всему миру обращаются 5 миллионов человек. Более 135 тысяч пациентов погибают из-за действия змеиного яда.  
© KristianBell/iStock.com

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Но ни тигры, ни грозные акулы, ни яростные гиппопотамы не сравнятся по смертоносности с одним из самых мелких представителей животного мира. Комары являются переносчиками опасных заболеваний и так или иначе становятся соучастниками гибели более чем 750 тысяч человек в год.
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Но ни тигры, ни грозные акулы, ни яростные гиппопотамы не сравнятся по смертоносности с одним из самых мелких представителей животного мира. Комары являются переносчиками опасных заболеваний и так или иначе становятся соучастниками гибели более чем 750 тысяч человек в год. 
© doug4537/iStock.com

Миллионы лет человек был одним из самых слабых и плохо защищенных видов на планете. Древние люди постоянно боролись за свое выживание, ведь хищники поджидали их буквально везде: у рек, в горах и пещерах, в лесах, в степи и пустынях — везде человеку грозила опасность.

Благодаря развитию медицины и технологиям, сейчас мы живем в довольно безопасном мире. Но, как и тысячи лет назад, многие представители живой природы ежегодно становятся виновниками гибели сотен тысяч людей.

Самый опасные животные в мире — в галерее «Рамблера».

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