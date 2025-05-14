Свыше 6 тысяч человек из числа без вести пропавших нашли на СВО

В зоне проведения спецоперации найдены более 6 тыс. человек из числа без вести пропавших. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По её словам, судьба российских военных стала известна благодаря общей работе аппаратов уполномоченного по правам человека России и Украины и Международного комитета Красного Креста.

«По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий, благодаря которому были найдены более 6 тыс. человек из числа без вести пропавших», — приводит слова Москальковой ТАСС.

Ранее омбудсмен предложила повысить выплаты ветеранам боевых действий. Также она выразила надежду на то, что переговоры в Стамбуле помогут вернуть удерживаемых киевским режимом российских граждан.