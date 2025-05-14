Россиянин спас истощенного медвежонка, которого нашел на трассе

В Республике Коми местный житель спас ослабленного медвежонка-сироту, которого обнаружил на автодороге от поселка Троицко-Печорск до села Усть-Илыч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

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Мужчина отметил, что детеныш был истощен, а медведицы рядом не было. Он подобрал зверя и отвез его жителю Троицко-Печорска, который ранее работал в Минприроды. Специалист связался с коллегами, которые в свою очередь передали информацию работникам Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там заявили, что готовы принять медвежонка на реабилитацию. Сейчас сотрудники ведомств готовят документы для транспортировки детеныша. Ему предстоит осмотр ветеринара.