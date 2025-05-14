В Нижегородскую область пригласили уволенных в США ученых

Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил на работу в регион ученых и исследователей в области ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), уволенных в США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Газета The New York Times ранее рассказала, что администрация президента США Дональда Трампа упразднила федеральную исследовательскую группу, которая собирала и анализировала данные из клиник по лечению бесплодия. Такое решение было принято в рамках масштабного сокращения федеральных расходов.

В Технологическом институте Джорджии назвали увольнение шести специалистов «настоящей критической потерей», подчеркнув, что у этих ученых были самые полные данные о клиниках по лечению бесплодия. Эксперты назвали это ударом как по парам, которым не удается зачать детей, так и по женщинам, размышляющим о заморозке яйцеклеток.

«На фоне отказа США от ученых и исследователей в области ЭКО мы приглашаем американских специалистов в Нижегородскую область! Нам такие люди нужны, поскольку активно занимаемся вопросами демографии», - так эти новости прокомментировал Никитин.

Он подчеркнул, что в регионе была создана специальная структура - Институт демографического развития. Губернатор заявил, что Нижегородская область готова принять американских экспертов у себя и обеспечить им переезд.

«Мы сможем применить опыт зарубежных ученых в условиях собственной демографической повестки в пользу интересов нашего региона, а им предоставить место работы и программы адаптации», - отметил Никитин.

Также он сообщил, что в Нижегородской области проектируют семейный квартал, который объединит в себе несколько медучреждений для репродуктивного здоровья. В их числе будет первый государственный региональный центр ЭКО.