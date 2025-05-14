В Минеральных Водах открылся новый терминал для внутренних рейсов

В аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова открылся новый терминал для внутренних рейсов, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил председатель правления Сбера Герман Греф, банк существенно инвестирует в транспортную инфраструктуру России – от строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» до создания новых аэропортов.

Он добавил, что развитие транспортной сети играет ключевую роль в развитии туризма.

«Для нас — это часть системной работы по модернизации аэропортов нашей страны. Благодаря новому терминалу в Минеральных Водах перелеты на юг России станут более комфортными и еще больше людей сможет посетить этот прекрасный край», — сказал он.

Общий объем капитальных вложений составил 15,3 млрд рублей, а инвестиции финансовых партнеров – 12,24 млрд рублей, из которых 8,57 млрд рублей предоставил Сбер.

Площадь здания составила 28 тыс. кв. м. Создавая терминал, архитекторы вдохновлялись видами Кавказских гор и минеральными источниками Ставропольского края.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, туризм на Северном Кавказе продолжает расти опережающими темпами.