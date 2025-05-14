Стало известно о смерти депутата в российском городе

В Мурино Ленинградской области 32-летнего депутата нашли без признаков жизни в собственной квартире. О его смерти стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанина обнаружили в детской комнате. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства произошедшего.

Удалось установить, что мужчина являлся депутатом одного из городских поселений Всеволожского района. Кроме того, он работал генеральным директором охранной компании.

До этого сообщалось, что не стало депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. Соболезнования его родственникам выразили спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и глава Башкирии Радий Хабиров.