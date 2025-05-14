Подмосковные музеи подготовили мероприятия к акции «Ночь музеев»

Государственные музеи Московской области присоединятся к акции «Ночь музеев», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

«17 мая по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». <…> К этой акции государственные музеи региона подготовили разнообразную программу для посетителей. В этот день музеи работают в вечернее время, а иногда и в ночные часы, некоторые мероприятия для посетителей проводятся бесплатно», – говорится в сообщении.

Как уточняется, для посетителей проведут квесты, экскурсии, концерты, творческие мастерские и лекции.

Ознакомиться с мероприятиями акции «Ночь музеев» можно на сайтах и в соцсетях государственных музеев Подмосковья.