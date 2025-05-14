Россиянам объяснили, в чем сложность возобновления подачи тепла в квартиры

В этом году канун майских праздников в столичном регионе сопровождался аномально низкими температурами, причем эта погода совпала с отключением отопления в домах. Основная проблема централизованного отопления заключается в том, что после отключения системы ее сложно снова запустить, так как это грозит авариями на сетях, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева Общественной Службе Новостей.

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Чаще всего дома обогреваются именно за счет централизованной системы, так как она дешевле. Однако она требует огромной подготовки к очередному отопительному сезону – нужно проверить состояние сотен километров труб, огромного числа источников энергии. Что касается несоответствия отключения тепла погоде, то в этом году в Москве тепло подавали беспрецедентно долго, подчеркнула депутат.

«Главная проблема централизованного отопления состоит в том, что, отключив систему, трудно оперативно включить ее снова, — пояснила она. – Во многих домах и на участках уже начались профилактические осмотры, ремонтные работы».

Для подачи тепла требуется провести гидравлические испытания под усиленным напором воды, эти трубы обычно проверяют все лето, меняя то, что уже износилось. Если просто возобновить подачу тепла, то это грозит большим количеством аварий, предстоящей зимой жители будут массово оставаться без отопления, объяснила Разворотнева. Это связано с тем, что воду придется пускать по непроверенным трубам, через непроверенные инженерные системы.

Перестроить всю систему слишком сложно, а отопление в столичном регионе итак отключили не в середине апреля, как это было обычно, а только в мае, добавила парламентарий. Она посоветовала россиянам при проблемах с теплом подумать об установке погодозависимой регулирующей аппаратуры.

Напомним, накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к профильным чиновникам с просьбой продлить отопительный сезон в Москве на неделю и отложить плановое отключение горячей воды. По его словам, многие москвичи не оценили отключения отопления, особенно пожилые люди и семьи с детьми – несмотря на потепление днем, ночами температура близка к нулю, поэтому в квартирах «становится ощутимо холодно». Он призвал действовать не только по инструкции, но и учитывать реальное состояние погоды и интересы людей.