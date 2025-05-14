В Петербурге построят десять новых станций метро

Десять станций метро планируют построить в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе выступления с отчетом о деятельности правительства за 2024 год.

«Планируем ввести 10 новых станций и отремонтировать 14 станций, ресурс которых во многом исчерпан», - сказал он,

Петербургские власти намерены реализовать эти планы до 2030 года.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в 2025 году направят 15 млрд рублей на развитие высокотехнологичной медицинской помощи, пишет RT.