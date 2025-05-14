В Подмосковье сотрудники МВД вручили российский паспорт добровольцу из Сербии

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Сотрудники МВД вручили российский паспорт добровольцу из Сербии Намани Петричу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Подмосковье сотрудники МВД вручили российский паспорт добровольцу из Сербии
© РИА Новости
"Торжественная церемония приведения к присяге и получения гражданства Российской Федерации Намани Петрича прошла в УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу", - написала она в Telegram-канале.

Волк сообщила, что в мае 2023 года он приехал в Россию из Сербии, подписал контракт с Минобороны РФ. Находясь на передовой СВО, подорвался на противопехотной мине.

"Наманя Петрич планирует пройти реабилитацию и вернуться обратно в строй", - отметила представитель МВД.

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