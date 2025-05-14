В Подмосковье сотрудники МВД вручили российский паспорт добровольцу из Сербии

Сотрудники МВД вручили российский паспорт добровольцу из Сербии Намани Петричу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Торжественная церемония приведения к присяге и получения гражданства Российской Федерации Намани Петрича прошла в УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу", - написала она в Telegram-канале.

Волк сообщила, что в мае 2023 года он приехал в Россию из Сербии, подписал контракт с Минобороны РФ. Находясь на передовой СВО, подорвался на противопехотной мине.