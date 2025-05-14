"Крузенштерн" прибыл с официальным визитом в Порт-Луи под парусами Победы

Учебный благотворительный рейс барка "Крузенштерн" прибыл под парусами Победы в Порт-Луи на Маврикии 14 мая с официальным визитом, сообщил ТАСС капитан судна Михаил Еремченко. Во время рейса на борту прошла выставка детских рисунков и была организована бутылочная почта в рамках детской благотворительной акции.

Экспедиция, в которую учебно-парусное судно "Крузенштерн" отправилось в середине марта, посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 135-й рейс "Крузенштерна" продлится четыре месяца, в конце июля он вернется в Калининград. Цель похода - подготовка будущих моряков. На борту почти 60 членов постоянного экипажа и 135 курсантов. 14 мая барк совершил заход в Порт-Луи.

"Столица крошечного островного государства - Порт-Луи, в который мы прибыли сегодня, - возникла на карте нашего маршрута не случайно. Жители Маврикия до сих пор благодарны советским морякам, которые пришли им на помощь ровно полвека назад, с этим и связан наш визит", - подчеркнул капитан.

По его словам, в 1975 году на остров Маврикий обрушился сильнейший тропический циклон "Жервез", и советские экипажи первыми преодолели почти 2 500 миль и уже спустя пять дней направили 300 моряков для помощи местным жителям. "Именно поэтому в 2025 году власти республики пригласили уже российских моряков посетить остров с официальным визитом", - рассказал Еремченко.

Миссия похода

Во время похода поднимались специально изготовленные паруса Победы, а также состоялась акция "Гудок Победы". "Также каждый день на барке звучал голос Левитана, курсанты делали презентации о Восточно-Прусской, Крымской и других стратегических операциях Великой Отечественной войны", - рассказал капитан.

Экипаж барка участвовал и в акции помощи тяжелобольным детям. Как рассказала президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова, идею поддержал капитан-наставник "Крузенштерна" Михаил Новиков. "С ним мы обсудили возможность провести на борту легендарного парусника выставку детских рисунков и запустить бутылочную почту с пожеланиями наших маленьких подопечных", - вспомнила она.