Минпросвещения определило даты летних каникул в России

Летние каникулы в российских школах начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве просвещения.

Таким образом, ученики 1–8-х и 10-х классов будут отдыхать не менее восьми недель. Для девятиклассников учебный год завершится в соответствии с графиком итоговой аттестации. При этом школы могут использовать как единый федеральный график, так и разрабатывать собственный — с учетом региональных особенностей и мнения родителей.

Кроме того, недавно был принят закон, который позволяет подросткам от 14 до 18 лет официально работать летом через службы занятости или студотряды.