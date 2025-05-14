Мощный снегопад накрыл несколько районов Якутии

В Якутии погода устраивает сюрпризы. Там в середине мая выпал снег, передает «МИР 24.

Сугробы по колено застали врасплох местных жителей. Неожиданный снегопад обрушился сразу на несколько районов. Эксперты связывают аномалию с арктическими воздушными массами. Снегопад, по прогнозам, продолжится, а температура в некоторых районах не поднимется выше плюс четырех градусов.

Ранее в Москве объявили «оранжевый уровень погодной опасности из-за внезапных заморозков. Синоптики прогнозировали аномальный холод и ливневые дожди со снегом. В некоторых районах столицы уже отключили отопление, поэтому жителям пришлось использовать обогреватели. По прогнозам метеорологов, долгожданное потепление придет только в 20-х числах мая.