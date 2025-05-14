Rambler&Co узнал, что влияет на решение россиян о переезде

Большинство не рассматривают внутреннюю миграцию, однако треть стремится к более лучшей инфраструктуре или климату.

© РИА Новости

По данным Росстата, ежегодно из одного региона в другой на постоянное место жительства переезжают примерно 4 миллиона человек. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, насколько им интересна внутренняя миграция и что может стать причиной такого решения.

По результатам интернет-опроса, 63% россиян не задумываются о переезде в другой регион страны. 19% признаются, что размышляют о смене места жительства, но пока без чётких планов. Лишь 5% готовы к этому шагу в ближайший год, а 13% уже прошли через этот опыт.

Если говорить о векторе потенциального переезда, то чаще всего россияне рассматривают смену области – либо на другую (22%), либо на одну из столиц (ещё 22%). Интерес к жизни за пределами крупных городов также ощутим: 27% респондентов готовы уехать в деревню или село, а каждый десятый (10%) – в небольшой город. Переезд из столицы в регионы выбирают 13%, из области в её центр — 6%.

Главной причиной смены региона для 43% опрошенных стало желание улучшить качество жизни – от экологии до уровня инфраструктуры. Для 29% решающую роль играет климат. Ради более высокооплачиваемой работы переезжают реже – 16%. Семейные обстоятельства стали мотивом для 10%, а 2% связывают переезд с учёбой или профессиональным ростом.

При выборе нового места проживания 26% респондентов ищут близость к природе, 21% важно наличие развитой инфраструктуры: школ, больниц, транспорта. 19% хотят более хорошей погоды. Работа по специальности и доступное жильё играют решающие роли для 16% и 11% соответственно. Культурная среда оказалась значимой только для 7%.

Среди возможных сложностей на новом месте почти треть (30%) называют высокие расходы на сам переезд. 28% считают главным барьером поиск жилья. 22% волнует адаптация в новом сообществе, а 20% – проблемы с трудоустройством.

Только 18% хотели бы воспользоваться при переезде какой-либо программой господдержки. Среди них 9% интересуются инициативами по повышению трудовой мобильности, 4% – программой переселения из аварийного жилья. Арктическая ипотека и дальневосточный гектар вызывают интерес у 3% и 2% соответственно. 82% заявили, что не видят для себя подходящих программ, хотя и нуждаются в них.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 мая 2025 года, охват составил 64 586 интернет-пользователей.