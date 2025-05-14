Астролог оценил шансы на успех переговоров России и Украины в Стамбуле

Пятнадцатое мая станет идеальным днем для проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле, и официальные контакты могут дать старт развороту в сторону улучшения отношений. Об этом заявил Life.ru астролог и таролог Борис Зак.

По его словам, 15 мая Луна в Стрельце будет способствовать успешному решению важных юридических вопросов.

«Анализ этого дня в контексте гороскопа Российской Федерации показывает, что день несет стране (ее представителям на политической арене) успехи в деловых переговорах, особенно связанных с общением с зарубежными партнерами», - пояснил Борис Зак.

При этом он предупредил, что 15 мая Луна будет в оппозиции к Юпитеру и может создать атмосферу эмоциональных всплесков и недовольства, а квадрат транзитной Венеры и катального Сатурна - небольшие трудности в переговорных процессах.

«Но это всего один негативный аспект против нескольких позитивных, так что его влияние будет несильным», - считает астролог.

Он также отметил, что таро-расклад показывает возможный разворот отношений Москвы и Киева в лучшую сторону. Также переговоры должны положительно сказаться на торгово-экономических отношениях. При этом карты считают, что вопрос присутствия в Стамбуле президента России Владимира Путина пока не решен.

«Дополнительный расклад показал, что присутствие или отсутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле практически никак не повлияет: на сегодняшний день нет необходимости в его присутствии на этих переговорах», - заключил астролог.

Ранее президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Турцию 15 мая.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле будет раскрыт, как только глава государства посчитает нужным это сделать.