Умер основатель легендарного бренда «У Палыча»

Стало известно о кончине основателя известного самарского бренда «У Палыча» Андрея Сульдина. Об этом сообщила в своем телеграм-канале журналист Мария Рудой.

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«Сообщают, что ушел из жизни Андрей Павлович Сульдин. Знаменитый «Палыч»… Легенда Самары», – написала она.

В 1991 году Андрей Сульдин положил начало истории «Палыча», открыв небольшое кафе. Постепенно оно трансформировалось в полноценный ресторан. Название торговой марке было дано по имени и отчеству основателя. В 1995 году было налажено производство пельменей. С 1997 года компания «Палыч» начала выпуск тортов.

Согласно данным, представленным на официальном сайте компании, в настоящее время «Палыч» производит 1450 наименований продукции. Эти товары реализуются в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.