Володин подвел итоги тестирования по русскому языку для детей мигрантов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что только 27 детей мигрантов из 1762 были зачислены в российские школы после введения новых правил о приёме в общеобразовательные учреждения.

«Всего 27 человек из 1762 сдали экзамен. С апреля в школах нашей страны началась приёмная кампания», — написал он в Telegram.

Володин напомнил, что в России был принят федеральный закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения особых требований — проверки законности их нахождения в России, а также достаточного уровня знания русского языка, подтверждённого в ходе тестирования.

«С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335. 81% отказано в принятии документов, в том числе по причине установления недостоверных сведений в них. В десяти регионах 44 ребёнка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек», — уточнил он.

Также Володин подчеркнул, что с прошлого года депутатами было принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее в ГД призвали ограничить число попыток сдачи теста по русскому детьми мигрантов.

1 апреля в России вступил в силу запрет, ограничивающий приём в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.