В Петербурге после Дня Победы стали находить мертвых белых голубей

В Санкт-Петербурге после празднования Дня Победы стали находить мертвых белых голубей. Об этом сообщает НТВ.

Уточняется, что мертвых птиц находятся в Красном Селе. Они лежат в скверах, дворах и на улицах. Белые голуби, о которых идет речь, были выпущены во время праздничного концерта 9 мая. Часть из них не смогла взмыть в небо, другие же разлетелись по всему городу, но большинство продолжает обитать на крышах и столбах недалеко от центральной площади.

При этом местные активисты заметили, что многие птицы истощены, обезвожены и больны, что делает их легкой добычей для ворон и уличных котов. В связи с этим жители города начали отлавливать белых голубей и передавать их в приют, ведь иначе они тоже погибнут.

«Вот эта порода статная, она, можно сказать, практически декоративная. Это не самый лучший летун. Остальные бакинские бойные — порода тоже дальше голубятни, дальше трех метров не отлетает. То есть это птица для запуска в один конец», — рассказала заводчик голубей Мария Кочубей, которой активисты передали уже десять пойманных на улице города птиц.

В администрации Красного Села, комментируя произошедшее, заявили, что заводчик предоставлял для мероприятия птиц, которые потом должны были вернуться в свои вольеры. Среди возможных причин, почему этого в результате так и не произошло, там назвали радиоволны и природные явления.