Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия «не воюет с журналистами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Беларусь 1».

Симоньян заявила, что во время боевых действий с Украиной погибло много российских журналистов. При этом российская сторона, по ее словам, «не воюет с журналистами», даже если они не нравятся Москве.

«Я вам так скажу. Волкодав прав, а людоед нет. <...> Если мы будем такими же, как они, — тогда чем же мы правы? Тогда мы не правы, ведь они не правы. Я очень рада, что мы не такие же, как они. Я рада, что мы не действуем террористическими методами, что мы не воюем с журналистами, даже если их высказывания нам не нравятся. Что мы, несмотря на все то, что они по отношению к нам творят, не превращаемся в людоедов и остаемся волкодавами», — заявила Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что Путин «закончил гегемонию Запада».