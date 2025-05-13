Рособрнадзор: 81% детей мигрантов отказано в участии в тесте по русскому языку

81% заявок на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов был отклонен, заявили в Рособрназдоре. По данным ведомства, было подано более 1,7 тыс. соответствующих заявлений. Основные причины отказов включают предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах. При этом до тестов допущены 335 детей, из них 44 уже сдали тест, в том числе 61% — успешно.

Более 1,7 тыс. заявлений было подано на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов, 81% заявок был отклонён, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Рособрнадзор провёл мониторинг и подвёл первые итоги тестирования по русскому языку для несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих обучение в российских образовательных организациях. 81% детей и подростков из этих категорий отсеялись ещё до самого тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, основные причины отказов включают предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

В пресс-службе также сообщили, что к тестированию допущены 335 детей мигрантов, 44 из них уже сдали тест, в том числе 61% — успешно.

Опираясь на первые итоги анализа, в ведомстве заключили что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приёма в школы иностранных граждан.

Напомним, с 1 апреля в России действует закон, ограничивающий приём в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

«Прежде чем зачислить детей мигрантов в школы, в обязательном порядке будет проведена проверка законности их нахождения на территории России, а также знания русского языка», — говорилось в сообщении пресс-службы Госдумы РФ.

Необходимые правила выполнения этой процедуры в середине марта утвердило Минпросвещения. Как уточняли в ведомстве, дети мигрантов будут проходить тестирование в устной и письменной формах. Исключением являются те, кто поступает в первый класс, — такие дети будут сдавать только устную часть.

В случае если ребёнок продемонстрирует недостаточный уровень знаний, ему будет рекомендовано пройти допобучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.

Впоследствии в Госдуме предложили ограничить число попыток сдачи теста на знание русского языка детьми мигрантов. С соответствующим предложением выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Он пояснил, что в настоящее время считается, что, если ребёнок не сдал тестирование с первого раза, он может повторить попытку через некоторое время. По мнению парламентария, следует установить предельное количество раз, после чего ребёнок не сможет поступить в российские образовательные учреждения.

Наряду с этим в феврале в Совете Федерации предлагали организовать подготовительную работу по изучению русского языка мигрантами перед их приездом на территорию России. Сенаторы отметили, что, несмотря на реализацию доппрограмм по русскому языку, этого всё равно недостаточно для успешного освоения основных дисциплин иностранными гражданами.