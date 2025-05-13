Чубайс избавился от всей недвижимости в России

Представитель АО «Роснано» заявил, что Анатолий Чубайс избавился от всей своей недвижимости в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания в арбитражном суде Москвы, юрист заявил, что с октября 2022 года по март 2023 Чубайс избавился от всей российской недвижимости. Всего ему принадлежало 32 объекта недвижимости.

«Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», — заявил юрист.

Представитель компании также добавил, что указанный период совпадает «с широкой оглаской в СМИ» того факта, что новый менеджмент «Роснано» инициировал проверку в отношении предыдущего руководства.

Ранее суд отказался снять арест с имущества Чубайса по иску «Роснано».