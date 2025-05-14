В СПЧ отреагировали на ситуацию с отказавшимся доставлять один продукт курьером

Отказавшийся доставлять свинину курьер должен быть уволен с невозможностью продолжить работу в сервисе доставки. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова в Telegram.

Ранее в Москве доставщик отказался привезти клиенту блюдо со свининой, сославшись на его «харамность» — недозволенность для мусульман. Его поступок назвали верным в Духовном управлении мусульман Московской области.

Подобные инциденты являются проявлениями религиозной агрессии, считает Ахмедова. Она привела ряд примеров, когда представители «уммы» (исламской общины) ведут себя не соответствующим положениям их религии образом.

«Мы отчетливо видим, что люди на самоограничения идти не хотят. Они хотят ограничить других», — отметила член СПЧ.

По мнению Ахмедовой, помимо запрета на работу в доставке курьера, отказавшегося привезти свинину, нужно депортировать из России. «А муфтиям надо прежде всего честно ответить — почему в одном можно нарушать запреты, а в другом нельзя», — добавила она.

Ранее в Санкт-Петербурге мигранты сняли с подъезда пасхальные украшения. Свои действия они мотивировали тем, что «Пасха – харам» (мусульмане не верят в смерть и воскресение Христа).