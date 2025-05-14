Стало известно, будут ли изымать экзотических животных у хозяев после принятия запрета

Животные, включенные в перечень запрещенных к разведению, но приобретенные до вступления в силу соответствующего закона, останутся у хозяев. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ТАСС.

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«‎Если у них есть документы о том, что они законно приобрели в свое время этих животных, то никто у них их арестовывать не будет. Те, кто будет этих животных приобретать в собственность после уже, они уже будут нарушителями закона», — сказал он.

13 мая правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, которые запрещены к содержанию дома. В частности, россиянам нельзя держать у себя змей (например, кобр и питонов), черепах, тигров, львов, гиен, различных приматов, ядовитых пауков.

Кроме того, в список попали ягуары, слоны, носороги, бегемоты, дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, моржи, скаты, мурены, электрические угри, акулы и морские окуни размером свыше 1,5 м, страусы, пеликаны, фламинго, пингвины и другие животные. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».