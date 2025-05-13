Российские врачи нашли оригинальный способ, как не работать в праздники

В Красноярском крае врачи Минусинской межрайонной больницы придумали способ, как меньше работать в праздники — они массово записывались на прием друг к другу, рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике заксобрания региона Илья Зайцев. Об этом пишет портал Ngs24.

По его словам, в результате таких действий ряд пациентов не смог получить необходимую медицинскую помощь.

«Это, конечно, стыдобище», — отметил Зайцев.

Председатель комитета уточнил, что на ситуацию оперативно отреагировали руководство учреждения и краевое министерство здравоохранения.

Проводится служебное расследование, к которому подключены органы прокуратуры.

По данным портала, в феврале 2025 года распространилась информация, что в этой больнице могут сократить 146 сотрудников. Данные позже не подтвердились.