Больше двух тысяч открыток было отправлено через «Почту Памяти»

Жители и гости Санкт-Петербурга отправили более двух тысяч открыток через «Почту Памяти» в кинотеатре Аврора». Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге, главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

© Вечерняя Москва

С 24 апреля по 9 мая в кинотеатре открыли «Почту Памяти» — проект, позволяющий бесплатно отправить уникальные открытки в любую точку РФ, поздравив близких с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Петербургский дневник».

Открытки были украшены афишами знаменитых советских фильмов военной тематики – «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны» и «Парень из нашего города».

Северная столица стала одним из регионов РФ, где в 2025 году состоялось шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Власти к празднику сформировали адресную программу оформления всех 18 районов Санкт-Петербурга. Отмечалось, что в городе планируется высадить множество кустов и деревьев, цветами будут оформлены парки. На главных городских артериях планируют установить тематические инсталляции. В 2025 году планируются посадки 10,5 тысячи деревьев и 93 тысяч кустарников.