В РПЦ прокомментировали слова попа, призвавшего благодарить священников яхтами

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе во вторник, 13 мая, назвал шуткой совет настоятеля Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислава Берегового прихожанам «правильно» благодарить священнослужителей за работу.

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Береговой рекомендовал дарить им яхты, квартиры, расположенные в центре Москвы и иномарки.

— Это шутка, разве это не очевидно? — заявил Кипшидзе в ответ на вопрос журналиста о высказываниях священника, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

22 апреля во время божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян отдавать хотя бы 25 процентов от того, чем они располагают. Также патриарх посоветовал гражданам акцентировать свое внимание не только на карьере, но и на имуществе и заработной плате.

Инвесторы частного фонда «Терра Капиталиста», которым владел бывший священник Иван Светлый, обвинили его в хищении у них более миллиарда рублей. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».